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İstanbul'da taksici dehşeti! Teslimat tartışması kanlı bitti meslektaşını öldürdü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 15:55
Bağcılar’da bir taksici aralarında alacak verecek meselesi yaşanan meslektaşını silahla öldürdü. Şüpheli taksicinin polis ekipleri tarafından yakalandığı ve sorgusunda, maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve teslimatının sağlanmadığını söylediği öğrenildi.
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