15 Mayıs 2024, Çarşamba
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İstanbul'da taksici dehşeti! Teslimat tartışması kanlı bitti meslektaşını öldürdü
Bağcılar’da bir taksici aralarında alacak verecek meselesi yaşanan meslektaşını silahla öldürdü. Şüpheli taksicinin polis ekipleri tarafından yakalandığı ve sorgusunda, maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve teslimatının sağlanmadığını söylediği öğrenildi.