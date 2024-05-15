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Isparta'daki 57 kişiye mezar olan uçak kazasında flaş gelişme! Firari hükümlü 17 yıl sonra yakalandı | O detay ele verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 20:02
Güncelleme:15.05.2024 20:02
Isparta'da, 30 Kasım 2007'de, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Türbetepe'de düşen, Atlasjet'in İstanbul- Isparta seferini yapan World Focus'tan kiralanan yolcu uçağında, 7'si mürettebat, 57 kişi yaşamını yitirmişti. Düşen uçağın şirketinin ortağı olan ve hakkında taksirle ölüme sebep olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 17 yıldır firari haldeki Yavuz Çizmeci, sahte kimlikle İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp tutuklandı.
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