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Evlenmek için durağa ilan astı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 12:41
Eskişehir’de bir otobüs durağına asılan, "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim" ifadelerini içeren ilanı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
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