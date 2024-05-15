15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Evlenmek için durağa ilan astı
Eskişehir’de bir otobüs durağına asılan, "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim" ifadelerini içeren ilanı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.