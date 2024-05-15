15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Paniklediği için gaz kolunu bırakmayı unutup dükkana dalan motorcu kamerada

Paniklediği için gaz kolunu bırakmayı unutup dükkana dalan motorcu kamerada

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2024 15:04
Ankara’da bir motosiklet sürücüsü, aracını park etmeye çalışırken yaşadığı heyecan sebebiyle bir telefon dükkanına daldı. Elini gaz kolundan çekmeyi unutan sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Dükkana dalan motorcu kamerada
Dükkana dalan motorcu kamerada
Bebek arabasıyla geldi bin 500 TL’lik güneş kremi çaldı
Bebek arabasıyla geldi bin 500 TL'lik güneş kremi çaldı
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü
Mahsur kalan kedi camı tırmalayarak yardım istedi
Mahsur kalan kedi camı tırmalayarak yardım istedi
Yılanlardan korunmanın en etkili yolu: Temizlik
Yılanlardan korunmanın en etkili yolu: Temizlik
Arkadaşının birini öldürdü, diğerini yaraladı
Arkadaşının birini öldürdü, diğerini yaraladı
Evlenmek için durağa ilan astı
Evlenmek için durağa ilan astı
“Biz buradayız. Dimdik sapasağlam ayaktayız.”
“Biz buradayız. Dimdik sapasağlam ayaktayız.”
İstanbul’da iş yeri kurşunlayan 177 kişi tutuklandı
İstanbul'da iş yeri kurşunlayan 177 kişi tutuklandı
Çevre yolun yarış yapanlar kaza yapıp hastanelik oldular
Çevre yolun yarış yapanlar kaza yapıp hastanelik oldular
Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı
Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
Daha Fazla Video Göster