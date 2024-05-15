15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Çanakkale'de su borularından engerek yılanı çıktı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in traktörünün arkasında sanayiye getirdiği borular arasından engerek yılanı çıktı. Zehirli yılanı fark ederek yakalayan sanayi esnafı, hayvanı tekrar doğaya bıraktı.