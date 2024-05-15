15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çanakkale'de su borularından engerek yılanı çıktı

Çanakkale'de su borularından engerek yılanı çıktı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2024 15:12
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in traktörünün arkasında sanayiye getirdiği borular arasından engerek yılanı çıktı. Zehirli yılanı fark ederek yakalayan sanayi esnafı, hayvanı tekrar doğaya bıraktı.
Çanakkale’de su borularından engerek yılanı çıktı
Çanakkale'de su borularından engerek yılanı çıktı
Dükkana dalan motorcu kamerada
Dükkana dalan motorcu kamerada
Bebek arabasıyla geldi bin 500 TL’lik güneş kremi çaldı
Bebek arabasıyla geldi bin 500 TL'lik güneş kremi çaldı
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü
Mahsur kalan kedi camı tırmalayarak yardım istedi
Mahsur kalan kedi camı tırmalayarak yardım istedi
Yılanlardan korunmanın en etkili yolu: Temizlik
Yılanlardan korunmanın en etkili yolu: Temizlik
Arkadaşının birini öldürdü, diğerini yaraladı
Arkadaşının birini öldürdü, diğerini yaraladı
Evlenmek için durağa ilan astı
Evlenmek için durağa ilan astı
“Biz buradayız. Dimdik sapasağlam ayaktayız.”
“Biz buradayız. Dimdik sapasağlam ayaktayız.”
İstanbul’da iş yeri kurşunlayan 177 kişi tutuklandı
İstanbul'da iş yeri kurşunlayan 177 kişi tutuklandı
Çevre yolun yarış yapanlar kaza yapıp hastanelik oldular
Çevre yolun yarış yapanlar kaza yapıp hastanelik oldular
Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı
Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı
Daha Fazla Video Göster