15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Eczaneye bebek arabasıyla geldi bin 500 TL'lik güneş kremi çaldı
Esenyurt‘ta bir eczaneye bebek arabasıyla giden kadın ilaçları alıp ödemeyi yaptıktan sonra yaklaşık, bin 500 TL değerinde güneş kremi alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.