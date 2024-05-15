Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Mourinho mesajı: Yarısını taahhüt ediyorum

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım burada yaptığı konuşmada "Kavga etmeyeceğiz, kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim" dedi. Yıldırım ayrıca Mourinho ile ilgili Ali Koç'a açık bir teklifte bulunarak "Bu yönetime teklifim: Beraberce Mourinho işine imzayı atalım. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu önderliğinde heyetlerimiz çalışmalarını ortak yürütsün. Seçimi kaybedersek Mourinho’nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum." dedi.