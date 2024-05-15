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Arkadaşının birini öldürdü, diğerini yaraladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 13:10
Konya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını iş yerinde av tüfeği ile, diğer bir arkadaşını da cadde üzerine tabancayla vurdu. İş yerinde vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.
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