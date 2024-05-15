15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Arkadaşının birini öldürdü, diğerini yaraladı
Konya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını iş yerinde av tüfeği ile, diğer bir arkadaşını da cadde üzerine tabancayla vurdu. İş yerinde vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.