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Yılanlardan korunmanın en etkili yolu: Temizlik

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 14:11
Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkmaya başlayan yılanlar ile ilgili yaptığı uyarılarda, "Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli kısım temizlik" dedi.
Yılanlardan korunmanın en etkili yolu: Temizlik
Yılanlardan korunmanın en etkili yolu: Temizlik
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