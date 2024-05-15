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Bağcılar'da taksi şoförü meslektaşını silahla vurarak öldürdü

AA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 17:03
Bağcılar'da, meslektaşını alacak meselesi nedeniyle vurduğu iddia edilen taksi şoförü tutuklandı.
Taksi şoförü meslektaşını silahla vurarak öldürdü
Taksi şoförü meslektaşını silahla vurarak öldürdü
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