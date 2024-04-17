Akşam egzersizleri daha faydalı

Avustralya'da yapılan bir araştırmada, aşırı kilolu 30 bin kişi yakın takibe alındı. 8 yıl süren çalışmada akşam saatlerinde yapılan egzersizlerin daha faydalı olduğu ortaya çıktı.

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