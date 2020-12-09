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A Haber yerli aşıyı görüntüledi
Dünyanın gözü kulağı aşı çalışmalarında. Türk bilim insanları yerli aşı için seferber oldu. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı da faz-2 çalışmaları 15 aralık'tan sonra başlayacak. A Haber ekibi yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezi görüntüledi.
Dünyanın gözü kulağı aşı çalışmalarında. Türk bilim insanları yerli aşı için seferber oldu. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı da faz-2 çalışmaları 15 aralık'tan sonra başlayacak. A Haber ekibi yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezi görüntüledi.