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A Haber yerli aşıyı görüntüledi

A Haber
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Giriş: 09.12.2020 14:26
Güncelleme:09.12.2020 15:00
Dünyanın gözü kulağı aşı çalışmalarında. Türk bilim insanları yerli aşı için seferber oldu. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı da faz-2 çalışmaları 15 aralık'tan sonra başlayacak. A Haber ekibi yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezi görüntüledi.

Dünyanın gözü kulağı aşı çalışmalarında. Türk bilim insanları yerli aşı için seferber oldu. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı da faz-2 çalışmaları 15 aralık'tan sonra başlayacak. A Haber ekibi yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezi görüntüledi.

Son dakika: Çin aşısının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan A Haber’e anlattı SON DAKİKA: ÇİN AŞISININ YAN ETKİSİ OLDU MU? AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN A HABER'E ANLATTI

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