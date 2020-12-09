YAN ETKİSİ OLDU MU?

Bana vurulan aşı iki dozda ilk dozdan sonra hafif bir baş ağrısı oldu ama çok ciddi boyutta değildi. İkinci dozdan sonra da hafif bir kas ağrım oldu. Bunlar aşı olduğumu hissettirdi bana ama çok emin değiliz. Faz 3 çalışması tamamen bittikten sonra aşı olup olmadığımızı anlayacağız.