Satır Arası | TÜSİAD’dan hükümet karşıtı bildiri ve olayın perde arkası

A Haber’de yayınlanan ve Gökhan Kurt’un sunumuyla ekranlara gelen 18 Kasım 2021 tarihli “Satır Arası” programında Türkiye’nin ekonomi ve siyaset gündemine dair yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı. Programda; Yerli-Milli kurumlar neden hedefte? “ASELSAN Katar’a satıldı” yalanının perde arkasında kimler var? Türk lirası neden hedefte?, Kur operasyonlarının arka planında ne var? Türkiye’nin yeni ekonomi programında neler var? Siyasette “üslup” sorunu, Muhalefet millete neden cevap vermiyor, sorulardan neden rahatsızlar? TÜSİAD’dan hükümet karşıtı bildiri… Yatırım-üretim-ihracat yapması gerek TÜSİAD neden bildiri yayımladı? TÜSİAD’ın bildirisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu neden “erken seçim” dedi? Muhalefet sokak provokasyonları mı planlıyor, amaçlanan ne? sorularına yanıt arandı. Stratejist Coşkun Başbuğ, AK Parti Sinop Milletvekili-Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş, Sosyolog-Yazar Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Finans Analisti Nejat Özonay, Gazeteci Metin Özkan önemli yorumlarıyla konulara dair analizlerde bulundular ve kritik eleştiriler getirdiler. Satır Arası’nın tamamını ahaber.com.tr üzerinden tekrar izleyebilirsiniz…

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