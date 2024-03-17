17 Mart 2024, Pazar
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31 Mart’ta sandığa ne çıkacak?
A Haber’de 16 Mart 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Yerel seçim sonuçları için meydanlar ve anketler ne söylüyor? Adana’da kazanmaya kim daha yakın? Seçimin kaderini hangi seçmen belirler? İstanbul’da kazanan hangi seçmen olacak? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? CHP’deki kriz sandığa nasıl yansıyacak? 2024 seçimlerinden sonra ne olacak? 2002’den 2024’e Türkiye’de ne değişti? 2024 seçimi 2028- 2029’a ne mesaj verecek? Kayseri’yi kim kazanacak? Muğla AK Parti mi diyecek CHP mi? İzmir’de Hamza Dağ’ın şansı ne? İmamoğlu vaatlerini neden hatırlamadı? İBB ve CHP o paraları neden açıklayamadı? Başkent yarışışında kim avantajlı? Anket: Seçmen DEM Parti’ye nasıl bakıyor? Türkiye’nin PKK’yı bertaraf etme planı ne?” yanıt arandı.