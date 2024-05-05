SATIR ARASI-  “Büyük savaş” nerede patlak verecek?

A Haber’de 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda; “Gelmiş geçmiş en büyük savaş kapıda mı? Dehşet senaryoları: Savaş nasıl başlar? Kanla kurulan düzen kanla mı yıkılacak? Dünya ateş topuna mı dönecek? “Büyük savaş” nerede patlak verecek? “Savaş satrancı”nda kim ne hamle yapacak? Küresel kaostan dünya savaşına doğru mu? Dünya savaşında kim kiminle müttefik? 3. Dünya savaşı nükleer silahla mı olacak? Nükleer dehşet dengesi savaşın sebebi mi? Para baronları nasıl bir savaş istiyor? Ülkeler çılgınca silahlanıyor… Neden? PKK’ya çapraz ateş harekatı mı? Yeni ve en büyük hareket ne zaman? İran’ın PKK’dan bir beklentisi mi var?” sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN