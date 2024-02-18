SATIR ARASI - DEM-CHP anlaştı, “Gizli plan” ne?

A Haber’de 17 Şubat 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda; “CHP-DEM arasındaki “Kent uzlaşısı ne demek” CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? Terör örgütü PKK bu anlaşmanın neresinde? CHP DEM’e hangi tavizler verdi? DEM-CHP anlaştı, “Gizli plan” ne? Terör örgütü PKK bu anlaşmanın neresinde? CHP DEM’e hangi tavizleri verdi? 1 Nisan’da Kılıçdaroğlu “Burdayım” der mi? Rus Navalni “CIA Ajanı” mıydı? Navalni’nin başına ne geldi? Ölümcül silahlar devreye mi girecek? Yıkım silahları: ABD ve Rusya ne yapacak? Rusya’dan “Bombaların babası” hamlesi mi? Gökyüzü kalkanı kime karşı koruyacak? Ankara Öncülüğünde “Akdeniz ittifakı” mı? ” sorularına yanıt arandı.

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