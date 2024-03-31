31 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Satır Arası Videoları 1980’lerin seçim atmosferi nasıldı?

1980’lerin seçim atmosferi nasıldı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2024 01:22
A Haber’de 30 Mart 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI’nda; “80’lerin sonunda nasıl bir kırılma oldu? 14- 28 Mayıs seçimlerinde ne oldu? Anketlerde neden çarpıtılıyor? 1980’lerin seçim atmosferi nasıldı? 12 Eylül darbesi sonrası siyaset ne şekilde dizayn edildi? 1994 yerel seçilerinin asıl önemi neydi? 1994 yerel seçimleri Türkiye’nin son 30 yılında nasıl damga vurdu? 1995 seçimlerinin sonucu ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir Başbakan oldu? Siyasetin kilometretaşlarında neler yaşandı?” yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1980’lerin seçim atmosferi nasıldı?
1980’lerin seçim atmosferi nasıldı?
Katliamın arkasında aslında kim var?
Katliamın arkasında aslında kim var?
31 Mart’ta sandığa ne çıkacak?
31 Mart’ta sandığa ne çıkacak?
31 Mart’a doğru son düzlüğe girilirken anketler ne söylüyor?
31 Mart’a doğru son düzlüğe girilirken anketler ne söylüyor?
61 milyonu aşkın seçmen nasıl oy kullanacak?
61 milyonu aşkın seçmen nasıl oy kullanacak?
Satır Arası - Putin’den en tehlikeli nükleer uyarı!
Satır Arası - Putin’den en tehlikeli nükleer uyarı!
Dünya neden Türk uçaklarını konuşuyor?
Dünya neden Türk uçaklarını konuşuyor?
DEM-CHP anlaştı “Gizli plan” ne?
DEM-CHP anlaştı “Gizli plan” ne?
Seçim sürecini kimler zehirleme peşinde?
Seçim sürecini kimler zehirleme peşinde?
ABD’nin bombardıman planı ne?
ABD’nin bombardıman planı ne?
ABD’de de seçimine doğru tansiyon yükseliyor!
ABD’de de seçimine doğru tansiyon yükseliyor!
Satır Arası- Bu bahar ZAP’ta neler olacak?
Satır Arası- Bu bahar ZAP’ta neler olacak?
Daha Fazla Video Göster