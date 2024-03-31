31 Mart 2024, Pazar
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1980’lerin seçim atmosferi nasıldı?
A Haber’de 30 Mart 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI’nda; “80’lerin sonunda nasıl bir kırılma oldu? 14- 28 Mayıs seçimlerinde ne oldu? Anketlerde neden çarpıtılıyor? 1980’lerin seçim atmosferi nasıldı? 12 Eylül darbesi sonrası siyaset ne şekilde dizayn edildi? 1994 yerel seçilerinin asıl önemi neydi? 1994 yerel seçimleri Türkiye’nin son 30 yılında nasıl damga vurdu? 1995 seçimlerinin sonucu ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir Başbakan oldu? Siyasetin kilometretaşlarında neler yaşandı?” yanıt arandı.