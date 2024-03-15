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31 Mart’a doğru son düzlüğe girilirken anketler ne söylüyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 01:25
A Haber’de 14 Mart 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Hangi illerde başa baş mücadele var? Şanlıurfa’da ipi kim göğüslüyor? Kim önde, nerede sıcak yarış var? Kim nereden yükseliyor, nerede kaybediyor? Seçim analizi: Doğu ve Güneydoğu’da kim önde? Antalya bu kez AK Parti diyecek mi? Manisa’da yarışı kim önde götürüyor? Adana’da seçim yarışında kim önde? Hatay bu kez AK Parti diyecek mi? Hangi illerde başa baş mücadele var? İzmir’de seçim yarışında neler oluyor? Ankara’daki kıyasıya seçim yarışının kazananı Altınok mu? İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor? Türkiye ve Irak ortak bildirinin analizi nedir?” yanıt arandı.
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