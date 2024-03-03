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Satır Arası - Rusya’nın nükleer savaş çıkar uyarısını Batı hafif mi alıyor?

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Giriş: 03.03.2024 01:36
A Haber’de 02 Mart 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda; “ABD’den hangi insani yardımdan bahsediyor? Putin’den en tehlikeli nükleer uyarı! Rusya’nın nükleer savaş çıkar uyarısını Batı hafif mi alıyor? Fransa, Rusya’yla doğrudan savaşır mı? Batı nükleer bir savaşa hazır mı? Rusya-NATO restleşmesi ve nükleer tehdit söylemlerinin anlamı ne? Adım adım “Büyük Savaş”a doğru mu? NATO’nun genişlemesi Avrupa’yı hedef haline mi getirdi? Jakob Rothschild öldü, ailenin yeni baronu kim olacak? Dünyanın en iyi savaşçı SİHA’ları hangileri?” sorularına yanıt arandı.
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