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SATIR ARASI- Katliamın arkasında aslında kim var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.03.2024 04:10
Güncelleme:24.03.2024 04:10
A Haber’de 23 Mart 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda; “Moskova’da şuan neler oluyor? Adım adım katliam nasıl yaşandı? Saldırganlar Ukranaya’mı kaçacaktı? DEAŞ’a tetiği çektiren kim?  Katliamın arkasında aslında kim var? Akılda tek soru: Rusya kimden hesap soracak? ABD saldırıyı biliyor muydu? Şanlıurfa 31 Mart’ta kime evet diyecek? Moskova katliamı büyük savaşın başlangıcı mı?” sorularına yanıt arandı.
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