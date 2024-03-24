SATIR ARASI- Katliamın arkasında aslında kim var?

A Haber’de 23 Mart 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda; “Moskova’da şuan neler oluyor? Adım adım katliam nasıl yaşandı? Saldırganlar Ukranaya’mı kaçacaktı? DEAŞ’a tetiği çektiren kim? Katliamın arkasında aslında kim var? Akılda tek soru: Rusya kimden hesap soracak? ABD saldırıyı biliyor muydu? Şanlıurfa 31 Mart’ta kime evet diyecek? Moskova katliamı büyük savaşın başlangıcı mı?” sorularına yanıt arandı.

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