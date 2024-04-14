SATIR ARASI- İran’ın İHA’lı saldırısı göstermelik mi? (Bölüm-1)

A Haber’de 13 Nisan 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda; “Dün geceden bu yana neler yaşandı? Tahran ‘vuracağız, kaçın’mı dedi? İran’ın intikam dediği bu muydu? İran’ın başlattığı yapay savaş mı? Bu gece yeni bir saldırı dalgası mı olacak? İran saldırılarla amacına ulaştı mı? İran’ı İsrail’e saldırısı kime yaradı? İran’ın İHA’lı saldırısı savaş başlatır mı? İran saldırısı amacına ulaştı mı? İran’ın misillemesi yeterli mi? İran’ın İHA’lı saldırısı göstermelik mi?” sorularına yanıt arandı.