A Haber’de 27 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Tel aviv sokakları neden karıştı? Kassam tugaylarının paylaştığı videoda İsrailli esirler ne diyor? İYİ Parti genel başkanı Dervişoğlu, Akşener ile görüştü mü? İşgalci eğitim bakanı Haim Biton geçirdiği kaza sonrası durumu nasıl? Türkiye’nin Gazze politiaksı neden hedefte? Filistin’in dost görünümlü düşmanları kim?” yanıt arandı.

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