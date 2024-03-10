61 milyonu aşkın seçmen nasıl oy kullanacak?

A Haber’de 9 Mart 2024 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “31 Mart yerel seçimlerinde nasıl oy kullanılacak? Seçme oy kullanırken nelere dikkat etmeli? Hangi durumda oyunuz geçersiz sayılır? Bölge bölge yarışı kim önde götürüyor? 31 Mart’a doğru son anket ve veriler ne söylüyor? 31 Mart öncesi seçmenin nabzı ne gösteriyor? İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor? ‘Kent uzlaşısı’ çerçevesinde CHP-DEM nerelerde ittifak yapıyor? CHP-DEM arasında kent uzlaşısı kamuflaj mı? Kent uzlaşısı açıklamaları ve restleşmeler ne mesaj veriyor? DEM ve CHP’nin yerel seçim stratejisi sandığa nasıl yansıyacak?” yanıt arandı.

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