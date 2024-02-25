25 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Satır Arası Videoları Dünya neden Türk uçaklarını konuşuyor?

Dünya neden Türk uçaklarını konuşuyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2024 00:07
A Haber’de 24 Şubat 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda Kara Kuvvetleri Müzesi’ndeydi ve “Türk havacılığında altın çağ” nasıl oldu? Dünya neden Türk uçaklarını konuşuyor? Türkiye’nin savaş teknolojisi küresel arenada neyi değiştirecek? Kızılelma’dan ANKA’ya… Hürjet’ten KAAN’a… Hangi aşamadayız? Yerli-Milli uçağın önemi ne? Türk mühendisleri havacılıkta nasıl yeni bir çığır aştı? Havacılıkta yeni hedefler neler olacak?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya neden Türk uçaklarını konuşuyor?
Dünya neden Türk uçaklarını konuşuyor?
DEM-CHP anlaştı “Gizli plan” ne?
DEM-CHP anlaştı “Gizli plan” ne?
Seçim sürecini kimler zehirleme peşinde?
Seçim sürecini kimler zehirleme peşinde?
ABD’nin bombardıman planı ne?
ABD’nin bombardıman planı ne?
ABD’de de seçimine doğru tansiyon yükseliyor!
ABD’de de seçimine doğru tansiyon yükseliyor!
Satır Arası- Bu bahar ZAP’ta neler olacak?
Satır Arası- Bu bahar ZAP’ta neler olacak?
Suriye ve Irak sınırında şu an neler yaşanıyor?
Suriye ve Irak sınırında şu an neler yaşanıyor?
Seçim 2024: Hangi parti hangi planı yapıyor?
Seçim 2024: Hangi parti hangi planı yapıyor?
Suriye ve Irak’ta PKK/PYD/YPG terörü ne şekilde temizlenecek?
Suriye ve Irak’ta PKK/PYD/YPG terörü ne şekilde temizlenecek?
Irak’ın Kuzeyinde kapsamlı operasyon!
Irak’ın Kuzeyinde kapsamlı operasyon!
İsrail hangi ülkeleri işgale hazırlanıyor?
İsrail hangi ülkeleri işgale hazırlanıyor?
Gazze’deki yeni direniş hamlesi ne olacak?
Gazze’deki yeni direniş hamlesi ne olacak?
Daha Fazla Video Göster