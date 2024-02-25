25 Şubat 2024, Pazar
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Dünya neden Türk uçaklarını konuşuyor?
A Haber’de 24 Şubat 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda Kara Kuvvetleri Müzesi’ndeydi ve “Türk havacılığında altın çağ” nasıl oldu? Dünya neden Türk uçaklarını konuşuyor? Türkiye’nin savaş teknolojisi küresel arenada neyi değiştirecek? Kızılelma’dan ANKA’ya… Hürjet’ten KAAN’a… Hangi aşamadayız? Yerli-Milli uçağın önemi ne? Türk mühendisleri havacılıkta nasıl yeni bir çığır aştı? Havacılıkta yeni hedefler neler olacak?” sorularına yanıt arandı.