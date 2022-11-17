Satır Arası - Bombacı ilk ifadesinde ne söyledi?

A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 16 Kasım 2022 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda "Teröristin ilişki ağında hangi ayrıntılar dikkat çekiyor?, Terörist İstiklal Caddesi’ne nasıl geldi, 40 dakika niye bekledi?, Saldırıda istihbarat parmağı mı?, Bombacı ilk ifadesinde ne söyledi?, ‘Hacı’ kod adlı terörist kim?, Yunanistan Ege-Akdeniz’de kışkırtmaları sonlandırır mı?” konuları ele alındı. Uzman isimler, harita üzerinde kritik yorumlarda bulundu. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.