26 Mayıs 2024, Pazar
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Satır Arası - İran’ın yeni “Reisi” kim olacak?
A Haber’de 25 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI’nda; “İran’ın yeni “Reisi” kim olacak? Küresel çatışma nereden başlayacak? İran’da dost görünümlü “post kavgası” mı? İran’da kim, kimin kuyusunu kazıyor? Kimler Hamaney sonrasına hazırlanıyor? Dünya kırmızı alarm öncesi son durakta mı? Çin ve Tayvan TV’lerinde ne konuşuluyor? Uzak Doğu’da yakın savaş: Çin-Tayvan! Yeni döneme damga vuracak o silahlar neler?” sorularına yanıt arandı.