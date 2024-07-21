İsrail’in Yemen’e saldırısı domino etkisi yaratır mı?

A Haber’de 20 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programınde gündeme dair merak edilen; “İsrail Yemen’i bombaladı şimdi ne olacak? Saldırı domino etkisi yaratır mı? Husiler İsrail’e nasıl misilleme yapacak? Gazze, Lübnan ve Yemen’de neler oluyor?” sorularına yanıt arandı.

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