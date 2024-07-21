21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail'in Yemen'e saldırısı domino etkisi yaratır mı?

İsrail'in Yemen'e saldırısı domino etkisi yaratır mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.07.2024 01:11
A Haber’de 20 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programınde gündeme dair merak edilen; “İsrail Yemen’i bombaladı şimdi ne olacak? Saldırı domino etkisi yaratır mı? Husiler İsrail’e nasıl misilleme yapacak? Gazze, Lübnan ve Yemen’de neler oluyor?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’in Yemen’e saldırısı domino etkisi yaratır mı?
İsrail'in Yemen'e saldırısı domino etkisi yaratır mı?
15 Temmuz 2016’dan beri Türkiye’de ne değişti?
15 Temmuz 2016’dan beri Türkiye’de ne değişti?
İran’da ’devrim içinde devrim’ mi?
İran’da 'devrim içinde devrim' mi?
3. Dünya savaşının ilk adresi Lübnan mı?
3. Dünya savaşının ilk adresi Lübnan mı?
Lübnan’ı ikinci Gazze yapma planı mı?
Lübnan’ı ikinci Gazze yapma planı mı?
İsrail’de Tel Aviv sokaklarında neler yaşanıyor?
İsrail’de Tel Aviv sokaklarında neler yaşanıyor?
Katliam ortakları neden birbirine düştü?
"Katliam ortakları" neden birbirine düştü?
Ateşkes teklifi zaman kazanma oyunu mu?
Ateşkes teklifi zaman kazanma oyunu mu?
İran’ın yeni Reisi kim olacak?
İran’ın yeni “Reisi” kim olacak?
İsrail’in asıl derdi Armageddon mu?
İsrail’in asıl derdi “Armageddon” mu?
İsrail ABD nasıl birbirine düştü?
İsrail ABD nasıl birbirine düştü?
Büyük savaş nerede patlak verecek?
Büyük savaş nerede patlak verecek?
Daha Fazla Video Göster