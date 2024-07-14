14 Temmuz 2024, Pazar
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15 Temmuz 2016’dan beri Türkiye’de ne değişti?
A Haber’de 13 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katılım sağladı ve programda; “ 15 Temmuz 2016’dan beri Türkiye’de ne değişti? Yargının FETÖ ile mücadelesinde son durum ne? Türkiye sivil anayasaya ne zaman kavuşacak? 15 Temmuz’a giden süreçte neler yaşandı? FETÖ yargılamaları ne aşamada? FETÖ’cüler nasıl bir hazırlık içinde? Provokasyonların ardında kimler var? Eylem Tok ve katil oğlunun iade süreci ne aşamada? Darbe gerçekleşseydi Türkiye’de ne olurdu? Darbe girişiminin Türkiye’ye faturası ne? Yeni bir darbe girişimi tehlikesi var mı? 15 Temmuz’da küresel plan nasıl bozuldu? ABD 15 Temmuz’un neresindeydi? Hangi NATO üyeleri FETÖ’nün yanında?” sorularına yanıt arandı.