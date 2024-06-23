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Lübnan’ı ikinci Gazze yapma planı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 00:36
A Haber’de 22 Haziran 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda; “Büyük savaş “geliyorum” mu diyor? Dehşet senaryolarında neresi alev alacak? Savaş satrancında kim ne hamle yapacak? Asya savaş provası mı? İsrail bu gece Lübnan’a mı giriyor? Lübnan’ı ikinci Gazze yapma planı mı? İsrail’den Lübnan’a kara harekatı mı? 3. Dünya savaşı eşiğinde mi içinde miyiz? Economist kapakları ne anlama geliyor? Gerginliğin sonu nükleer kıyamet mi?” sorularına yanıt arandı.
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