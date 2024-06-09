09 Haziran 2024, Pazar
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"Katliam ortakları" neden birbirine düştü?
A Haber’de 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda; “İsrail mülteci kampına bomba yağdırdı, Netanyahu hükümetinin sonu mu geliyor?, Netanyahu köşeye sıkıştı: Neler olacak?, 210 kişiyi öldürüp, 4 rehineyi kurtardılar, "Katliam ortakları" neden birbirine düştü? Katliamın yeni adresi Lübnan mı olacak? Küresel savaşta kim kiminle müttefik? İsrail 4 rehineyi nasıl ele geçirdi? Hangi coğrafyada savaş çıkabilir? Rusya'dan ABD'nin dibinde tatbikat!, ABD hangi cephelerde kaybediyor?” sorularına yanıt arandı.