A Haber’de 1 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI’nda; “3 aşamalı ateşkes planı çözüm mü? İsrail 3 aşamalı plana sadık kalır mı? Ateşkes teklifi zaman kazanma oyunu mu? Gazzeliler için mi, Biden için mi ateşkes? İsrail Gazze’den çekiliyor mu? Gazze’de ateşkes mi sözde ateşkes mi? İsrailli protestocuların derdi “Gazze” mi? ABD- YPG Suriye’de nasıl bir oyun peşinde? PKK’nın sözde seçimle amacı ne? Suriye’de 11 Haziran’da ne olacak? Türkiye “Küresel savaş”a hazır mı? Türkiye bölgede ve dünyada ne kadar güçlü? Türkiye’nin küresel etkisi nasıl arttı? Türkiye nasıl oyun kurucu ülke oldu?” sorularına yanıt arandı.

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