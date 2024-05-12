12 Mayıs 2024, Pazar
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İsrail ABD nasıl birbirine düştü?
A Haber’de 11 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Gazze’de 7 aydır neler yaşanıyor? Katliam gölgesinde Gazze’de neler yaşanıyor? Gazze’de şu an neler yaşanıyor? Tel Aviv sokaklarında son durum ne? İsrail ABD nasıl birbirine düştü? Refah üzerinde kurulan kanlı planda kim nerede? Kimler Filistinsiz dünya istiyor? İsrail terör örgütlerini nasıl besliyor? Türkiye’ye kimler diz çöktürmek istiyor? TSK’nın öncelikli hedefi neresi olacak? Suriye- Irak’ta kim hangi oyunun peşinde? ABD- İsrail’in teröristan planı ne aşamada?” sorularına yanıt arandı.