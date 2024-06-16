A Haber’de 15 Haziran 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda” Şehitler Köprüsü’nde 1 saat 10 dakika boyunca neler yaşandı? Köprüde yaşananların aslı ne? İsrail’de Tel Aviv sokaklarında neler yaşanıyor? 2025’te G7’de sadece Meloni mi olacak? Lübnan sokaklarında neler konuşuluyor? Lübnan – İsrail sınırında yeni savaş mı? Savaşın Lübnan tarafında neler yaşanıyor? Meloni Macron’a ne demişti?” sorularına yanıt arandı.

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