16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İsrail’de Tel Aviv sokaklarında neler yaşanıyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 00:45
A Haber’de 15 Haziran 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda” Şehitler Köprüsü’nde 1 saat 10 dakika boyunca neler yaşandı? Köprüde yaşananların aslı ne? İsrail’de Tel Aviv sokaklarında neler yaşanıyor? 2025’te G7’de sadece Meloni mi olacak? Lübnan sokaklarında neler konuşuluyor? Lübnan – İsrail sınırında yeni savaş mı? Savaşın Lübnan tarafında neler yaşanıyor? Meloni Macron’a ne demişti?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’de Tel Aviv sokaklarında neler yaşanıyor?
İsrail’de Tel Aviv sokaklarında neler yaşanıyor?
Katliam ortakları neden birbirine düştü?
"Katliam ortakları" neden birbirine düştü?
Ateşkes teklifi zaman kazanma oyunu mu?
Ateşkes teklifi zaman kazanma oyunu mu?
İran’ın yeni “Reisi” kim olacak?
İran’ın yeni “Reisi” kim olacak?
İsrail’in asıl derdi “Armageddon” mu?
İsrail’in asıl derdi “Armageddon” mu?
İsrail ABD nasıl birbirine düştü?
İsrail ABD nasıl birbirine düştü?
Büyük savaş nerede patlak verecek?
Büyük savaş nerede patlak verecek?
Tel Aviv sokakları neden karıştı?
Tel Aviv sokakları neden karıştı?
İHA’lı saldırı göstermelik mi?
İHA’lı saldırı göstermelik mi?
İran’ın İHA’lı saldırısı göstermelik mi?
İran’ın İHA’lı saldırısı göstermelik mi?
1980’lerin seçim atmosferi nasıldı?
1980’lerin seçim atmosferi nasıldı?
Katliamın arkasında aslında kim var?
Katliamın arkasında aslında kim var?
Daha Fazla Video Göster