30 Haziran 2024, Pazar
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3. Dünya savaşının ilk adresi Lübnan mı?
A Haber’de 29 Haziran 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda "Tel Aviv'de neler konuşuluyor?, Netanyahu protestoları neleri değiştirir? Sıcak cephede şuan neler oluyor? Dünya kaynıyor, kim kimin damarına bastı? 1 ve 2. Dünya savaşında ne yaşandı? Pasifik'te kim kimin etrafını sardı? İsrail-Hizbullah savaşını kimler istiyor? 3. Dünya savaşının ilk adresi Lübnan mı? Büyük Fırtına Lübnan'da mı kopacak? "Gelmiş geçmiş en büyük savaş" kapıda mı? Ortadoğu'da sınırları değiştirme planı mı? ABD'nin yeni başkanı Biden mı Trump mı? Biden-Trump düellosu kime yaradı?"sorularına yanıt arandı.