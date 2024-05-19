19 Mayıs 2024, Pazar
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İsrail’in asıl derdi “Armageddon” mu?
A Haber’de 18 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Netanyahu katliam planını nereye çevirdi? Netanyahu’nun Türkiye planı ne? İsrail’in asıl derdi “Armageddon” mu? Armageddon’un Türkiye’ye etkisi ne? PKK’ya son darbenin ayak sesleri mi? Irak’a operasyon artık an meselesi mi? Yeni harekatın parolası ne? Irak PKK’dan nasıl arındırılacak? 378 KM’lik Irak sınırı nasıl temizlenecek?” sorularına yanıt arandı.