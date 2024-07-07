07 Temmuz 2024, Pazar
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İran’da 'devrim içinde devrim' mi?
A Haber’de 6 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Yurtta çeyrek final heyecanı nasıl sonuçlanacak? Bozkurt Türkler için ne ifade ediyor? İngiliz siyasetinin yeni şifreleri ne? Balforu’dan Starmer’e ne değişti? İngiltere’de seçim sonuçları ne anlatıyor? Starmer’in Türkiye’ye bakışı nasıl? Dünyadaki seçimlerin kodları neler? İran’da devrim içinde devrim mi? İran-Türkiye ilişkisi nasıl şekillenecek? İran seçim sonuçları ne anlatıyor?” sorularına yanıt arandı.