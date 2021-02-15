15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Özel Video Videoları A Haber terörle mücadelenin kahramanları Mehmetçik'i görüntüledi! Eren Bülbül anısına askeri operasyon...

A Haber terörle mücadelenin kahramanları Mehmetçik'i görüntüledi! Eren Bülbül anısına askeri operasyon...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2021 01:47
Güncelleme:15.02.2021 01:55
Terör örgütü PKK’nın yurt içinde barındığı değerlendirilen noktalara yönelik Eren Bülbül anısına eren operasyonları başlatıldı. Zorlu kış şartlarından vatan nöbetini sürdüren Mehmetçik, terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe vurdu. A Haber ekibi de Şırnak’ta konuşlu bulunan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nın kahraman jandarmaları ile o zorlu operasyonu görüntüledi. İşte o anlar…
Son dakika: Gara PKKya mezar oluyor! 3 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: GARA PKK'YA MEZAR OLUYOR! 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK Gara harekatıyla dünyaya ne mesaj veriyor? Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurtdan A Habere önemli açıklamalar TSK GARA HAREKATIYLA DÜNYAYA NE MESAJ VERİYOR? EMEKLİ TUĞGENERAL İHSAN BAŞBOZKURT'DAN A HABER'E ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haberde anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler... PKK GARA'DA 13 SİVİLİ NASIL KATLETTİ? ABDULLAH AĞAR A HABER'DE ANLATTI: ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜNÜ BESLEYEN DEVLETLER...
Halk TV Garadaki kalleşlik için PKK diyemedi sosyal medyada tepki çekti HALK TV GARA'DAKİ KALLEŞLİK İÇİN 'PKK' DİYEMEDİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Son dakika: 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesi: Başsavcılık provokatif paylaşım yapanlara karşı harekete geçti SON DAKİKA: 13 TÜRK VATANDAŞININ PKK TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMESİ: BAŞSAVCILIK PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPANLARA KARŞI HAREKETE GEÇTİ
PKK katliamları ­| A Haber belgeseli | PKK nasıl kuruldu? PKK KATLİAMLARI | A HABER BELGESELİ | PKK NASIL KURULDU?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu videoyu paylaştı ve vurguladı: HDP demek PKK demektir İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN BU VİDEOYU PAYLAŞTI VE VURGULADI: HDP DEMEK PKK DEMEKTİR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

A Haber operasyon bölgesinde
A Haber operasyon bölgesinde
İlk gördüğünüzde ne hissettiniz?
İlk gördüğünüzde ne hissettiniz?
İlk gördüğünüzde ne hissettiniz?
İlk gördüğünüzde ne hissettiniz?
Başkan Erdoğan'ın hayat hikayesi!
Başkan Erdoğan'ın hayat hikayesi!
Halep yalnız değildir!
Halep yalnız değildir!
Tanrı Türk'e Yar Olsun!
Tanrı Türk'e Yar Olsun!
Başkan Erdoğan'ın tarihi BM konuşması!
Başkan Erdoğan'ın tarihi BM konuşması!
Herkes için özgürlük, herkes için barış...
Herkes için özgürlük, herkes için barış...
Türkiye vakti!
Türkiye vakti!
Delikanlı Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin
Delikanlı Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin
Küresel güç Türkiye!
Küresel güç Türkiye!
Gökte yapılıp yere indirilen şehir!
Gökte yapılıp yere indirilen şehir!
Daha Fazla Video Göster