A Haber terörle mücadelenin kahramanları Mehmetçik'i görüntüledi! Eren Bülbül anısına askeri operasyon...

Terör örgütü PKK’nın yurt içinde barındığı değerlendirilen noktalara yönelik Eren Bülbül anısına eren operasyonları başlatıldı. Zorlu kış şartlarından vatan nöbetini sürdüren Mehmetçik, terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe vurdu. A Haber ekibi de Şırnak’ta konuşlu bulunan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nın kahraman jandarmaları ile o zorlu operasyonu görüntüledi. İşte o anlar…

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