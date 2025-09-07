Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul

07 Eylül 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2025 11:13
Gazze'deki yıkım ve acı her geçen gün artarken orada yaşayanlar hayata tutunmaya devam ediyor. Rola Dalloul, hem şarkıcı hem gazeteci olarak, bombaların sesi arasında çocuklarla şarkı söylemeye devam ediyor. Yaşananları dünyaya duyurmak için güçlü bir ses olmaya çalışıyor. Detaylar A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'nun özel röportajında...
