Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul

Gazze'deki yıkım ve acı her geçen gün artarken orada yaşayanlar hayata tutunmaya devam ediyor. Rola Dalloul, hem şarkıcı hem gazeteci olarak, bombaların sesi arasında çocuklarla şarkı söylemeye devam ediyor. Yaşananları dünyaya duyurmak için güçlü bir ses olmaya çalışıyor. Detaylar A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'nun özel röportajında...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN