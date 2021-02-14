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TSK Gara harekatıyla dünyaya ne mesaj veriyor? Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt'dan A Haber'e önemli açıklamalar - 14.02.2021

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Giriş: 14.02.2021 21:53
Güncelleme:14.02.2021 22:16
TSK’nın Gara’ya yönelik başlattığı operasyon A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında masaya yatırıldı. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Bu harekatı nokta atışı yapılan bir operasyon olarak görüyoruz” dedi. Başbozkurt, bu harekatla dünyaya verilen mesajı da yorumladı.

Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt'un açıklamaları şöyle;

"SAHADA ADETA DESTAN YAZILIYOR"

Bu operasyonun (Gara) birkaç ayağı var. Birinci öncelikle istihbarat ayağını hiçbir zaman unutmamamız lazım. MİT, yerel birimlerle ve gerçekten kendisi sahada adeta destan yazıyor. Bunu bir kenara koymamız lazım. İkinci konu coğrafi şartlar ve iklim şartlarıdır. Bu harekatın en önemli ve can alıcı noktasıdır. Üçüncü konu da bu harekatın oluş şekli diğer harekatlardan yani; 90'lı yıllarda, 2008 yılındaki yapmış olduğumuz harekatlara bakmış olduğumuz zaman o harekata nazaran daha özel, nokta atışı dediğimiz bir harekat görüyoruz.

HAREKATLA VERİLEN MESAJ NE?

Bir de ayrıca bu harekatın mesajı var. Coğrafi koşullar ve iklim şartına baktığımız zaman bu -20 ve -15 dereceden sonra şiddetli soğuklarda muharebe harekatına girer. Harekatın yapıldığı alan Gara bölgesi -22 ve -25 arasında seyrediyor. Bunun için de özel tesisat, özel birlik ve kapasitesi yüksek bir silahlı kuvvetler lazım. Ve mensubu olduğum Silahlı Kuvvetlerden bir kez daha gurur duyuyorum. Böyle bir arazi kesiminde, böyle bir iklim koşulunda böyle bir harekatı yapması gerçekten dünya ordularından ender rastlanan bir olaydır. Çünkü kesik, sarp, kayalık bir araziden bahsediyoruz. Ayrıca bilinmeyen bir arazi. Kendi araziniz olsa çok rahat hareket edebilirsiniz.

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