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Türkiye'nin kazanımlarına sabotaj! TUSAŞ’a terör saldırının deşifresi

Türkiye'nin kazanımlarına sabotaj! TUSAŞ’a terör saldırının deşifresi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 13:19
Başkan Erdoğan ne zaman ülke yararına uluslararası bir toplantıya katılsa Türkiye'ye yönelik terör kartı devreye sokuluyordu. Doğrudan Türkiye'ye saldırma cesareti gösteremeyenler, terör örgütleri üzerinden vekalet savaşı yürütüyordu. Senaryo değişse de tetiği çeken maşalar ve tetiği çektirenler aynıydı. En son savunma sanayimizin kalbi TUSAŞ'a yapılan hain saldırının da zamanlaması manidardı. Bu Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda aktör olma çabasına karşı sabotaj girişimiydi. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin hain saldırının arka planını yazdı...
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