Türkiye'nin kazanımlarına sabotaj! TUSAŞ’a terör saldırının deşifresi

Başkan Erdoğan ne zaman ülke yararına uluslararası bir toplantıya katılsa Türkiye'ye yönelik terör kartı devreye sokuluyordu. Doğrudan Türkiye'ye saldırma cesareti gösteremeyenler, terör örgütleri üzerinden vekalet savaşı yürütüyordu. Senaryo değişse de tetiği çeken maşalar ve tetiği çektirenler aynıydı. En son savunma sanayimizin kalbi TUSAŞ'a yapılan hain saldırının da zamanlaması manidardı. Bu Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda aktör olma çabasına karşı sabotaj girişimiydi. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin hain saldırının arka planını yazdı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN