KKTC ile Rum kesimi arasında gündem sınır kapısı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: Akıncılar’ı önerdik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesimi arasında son günlerde en önemli konulardan biri yeni bir sınır kapısına duyulan ihtiyaç. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sınırda geçişleri kolaylaştırmak için, Akıncılar Sınır Kapısı'nın açılmasını önerdi. Ancak Rum kesiminden henüz konuya bir yanıt yok. Peki Akıncılar Sınır Kapısı neden önemli? Güney Kıbrıs neden bu öneriye yanaşmıyor? Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sorunun yanıtını A Haber'e verdi. İşte Rıza Açıkgöz'ün özel haberi...

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