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KKTC ile Rum kesimi arasında gündem sınır kapısı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: Akıncılar’ı önerdik

KKTC ile Rum kesimi arasında gündem sınır kapısı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: Akıncılar’ı önerdik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.02.2025 13:45
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesimi arasında son günlerde en önemli konulardan biri yeni bir sınır kapısına duyulan ihtiyaç. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sınırda geçişleri kolaylaştırmak için, Akıncılar Sınır Kapısı'nın açılmasını önerdi. Ancak Rum kesiminden henüz konuya bir yanıt yok. Peki Akıncılar Sınır Kapısı neden önemli? Güney Kıbrıs neden bu öneriye yanaşmıyor? Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sorunun yanıtını A Haber'e verdi. İşte Rıza Açıkgöz'ün özel haberi...
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KKTC ile Rum kesimi arasında gündem sınır kapısı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: Akıncılar’ı önerdik
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber’e konuştu
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