03 Kasım 2024, Pazar
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AK Parti’nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü
"Anadolu İhtilali" yeni Yürkiye'nin yolculuğunun şifresi oldu. Hayata geçirdiği reformlar ve icraatlarla Türk siyasetine adını altın harflerle yazdıran AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütü gibi sinsi yapılar ve PKK gibi bölücü terör örgütleriyle de mücadele ederek bugüne kadar geldi. İşte AK Parti'nin 22 yıllık zaferlerle dolu başarı öyküsünün satır başları...