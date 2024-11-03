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AK Parti’nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü

AK Parti’nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 09:10
Güncelleme:03.11.2024 09:11
"Anadolu İhtilali" yeni Yürkiye'nin yolculuğunun şifresi oldu. Hayata geçirdiği reformlar ve icraatlarla Türk siyasetine adını altın harflerle yazdıran AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütü gibi sinsi yapılar ve  PKK gibi bölücü terör örgütleriyle de mücadele ederek bugüne kadar geldi. İşte AK Parti'nin 22 yıllık zaferlerle dolu başarı öyküsünün satır başları...
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