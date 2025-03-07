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AK Parti’den kadınlara büyük destek

AK Parti’den kadınlara büyük destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.03.2025 14:15
Türkiye'de kadınlar AK Parti iktidarı ile birlikte hiç olmadığı kadar toplumda yer edindi. Bunun temelindeyse kadınların statüsüne yönelik atılan ciddi adımlar var. Son 23 yılda kadınlara yönelik devrim niteliğinde yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihinin kara bir lekesi olan başörtü yasağı tarihe gömüldü. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın-erkek eşitliği, kadın istihdamının artırılması gibi birçok konuda önemli mesafeler katedildi. Kız çocuklarının okumasına ayrı bir önem verildi.
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