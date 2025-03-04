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Fransa’nın meşhur baharatlı ekmeği! A Haber Pain D’epices’in yapıldığı ünlü kasabada

Fransa’nın meşhur baharatlı ekmeği! A Haber Pain D'epices’in yapıldığı ünlü kasabada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 16:19
Fransa'nın doğusundaki küçük bir kasabada yüzyıllar üretilen bir baharatlı ekmek var. Adı "Pain D'epices". Bu ekmek o kadar ünlü ki turistler yalnızca bu baharatlı ekmeğin tadına bakmak için Gertwiller kasabasına adeta akın ediyor. Peki bu meşhur Fransız ekmeğinin sırrı ne? A Haber muhabiri Ömer Aydın ekmeğin üretildiği o kasabaya gitti.Pain D'epices'lerin tarihini ve sırrını öğrendi.
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Fransa’nın meşhur baharatlı ekmeği! A Haber Pain D’epices’in yapıldığı ünlü kasabada
A Haber Pain D’epices’in yapıldığı ünlü kasabada
A Haber Pain D'epices’in yapıldığı ünlü kasabada
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