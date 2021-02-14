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PKK katliamları ­| A Haber belgeseli | PKK nasıl kuruldu? - 14.02.2021

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Giriş: 14.02.2021 18:38
Güncelleme:14.02.2021 19:24
Terör örgütü PKK, Türk ve Kürt halkları arasına fitne tohumları ekmeye çalışan kalleş yapılanma! 47 yıl önce arkasına aldığı karanlık güçler tarafından finanse edilerek kurulan bu alçak örgüt Kürt, Türk, bebek, genç, yaşlı, asker demeden katliamlara imza atıyor. Şu anda İmralı’da hapiste bulunan ve kendisi bir piyon olan Abdullah Öcalan tarafından kurulan bu hain terör örgütü Batı tarafından kollanıyor. Türkiye’de siyasi uzantısı HDP ile dirsek temasında olan terör örgütü PKK, birçok katliama imza attı. Peki, PKK nasıl kuruldu? İşte “PKK KATLİAMLARI” adıyla A Haber tarafından hazırlanan ve örgütün yapılanmasını deşifre eden belgesel…

Terör örgütü PKK, Türk ve Kürt halkları arasına fitne tohumları ekmeye çalışan kalleş yapılanma!

47 yıl önce arkasına aldığı karanlık güçler tarafından finanse edilerek kurulan bu alçak örgüt Kürt, Türk, bebek, genç, yaşlı, asker demeden katliamlara imza atıyor.

Şu anda İmralı'da hapiste bulunan ve kendisi bir piyon olan Abdullah Öcalan tarafından kurulan bu hain terör örgütü Batı tarafından kollanıyor.

Türkiye'de siyasi uzantısı HDP ile dirsek temasında olan terör örgütü PKK, birçok katliama imza attı.

Peki, PKK nasıl kuruldu? İşte "PKK KATLİAMLARI" adıyla A Haber tarafından hazırlanan ve örgütün yapılanmasını deşifre eden belgesel…

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