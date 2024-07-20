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20 Temmuz 1974: Kıbrıs Barış Harekatı

20 Temmuz 1974: Kıbrıs Barış Harekatı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 17:45
Kıbrıs Adasında, Yunanistan'a bağlanmak isteyen Rumların Türk halkına yaptığı zulmün ardından Türkiye, 20 Temmuz 1974'te, Kıbrıs Barış Harekatını başlattı. 50 yıllık harekat, adadaki Türklerin kaderini değiştirdi.
20 Temmuz 1974: Kıbrıs Barış Harekatı
20 Temmuz 1974: Kıbrıs Barış Harekatı
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