Son dakika: Gara PKK'ya mezar oluyor! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekatının icrasına devam edildiği belirtilerek, Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son harekatın ardından Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu.