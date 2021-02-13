Son dakika: Gara PKK'ya mezar oluyor! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu.
GÜNDEM AA
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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekatının icrasına devam edildiği belirtilerek, Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son harekatın ardından Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu.