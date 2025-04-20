20 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? | PERSPEKTİF
Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? | PERSPEKTİF

Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? | PERSPEKTİF

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2025 12:54
Güncelleme:20.04.2025 12:55
Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmayan öğrenciler ve aktivistler, özellikle ABD'de ifade özgürlüğü kisvesi altında baskı, gözaltı ve sınır dışı uygulamaları ile karşı karşıyalar. Filistin'e destek verenlerin isimleri "Canary Mission" gibi platformlar aracılığıyla fişleniyor ve bu kişiler ulusal güvenlik tehdidi ilan edilerek susturulmaya çalışılıyor. Perspektif bu haftaki bölümünde soykırım karşısında susturulmak istenen seslere mercek tuttu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? | PERSPEKTİF
Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz?
Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz?
AKSUNGUR’dan milli motorla irtifa rekoru
AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru
Bakan Tunç ve DEM heyeti ne zaman görüşecek?
Bakan Tunç ve DEM heyeti ne zaman görüşecek?
Önder’in sağlık durumu nasıl?
Önder'in sağlık durumu nasıl?
Başkan Erdoğan 29 Nisan’da İtalya’da olacak
Başkan Erdoğan 29 Nisan'da İtalya'da olacak
Başkan Erdoğan, Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti!
Başkan Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti!
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü!
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü!
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi, Siirt’e tren geliyor!
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi, Siirt'e tren geliyor!
ABD’den Yemen’e hava saldırısı
ABD'den Yemen'e hava saldırısı
Bayraktar TB2, Yerli TM100 motorla gökyüzünde!
Bayraktar TB2, Yerli TM100 motorla gökyüzünde!
Ece Gürel’in otopsi raporu ortaya çıktı: Hipotermi!
Ece Gürel'in otopsi raporu ortaya çıktı: Hipotermi!
Yenidoğan çetesinden savcıya tehdit: Hakim, savcı tanımam!
Yenidoğan çetesinden savcıya tehdit: "Hakim, savcı tanımam!"
Daha Fazla Video Göster