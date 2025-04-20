Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? | PERSPEKTİF

Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmayan öğrenciler ve aktivistler, özellikle ABD'de ifade özgürlüğü kisvesi altında baskı, gözaltı ve sınır dışı uygulamaları ile karşı karşıyalar. Filistin'e destek verenlerin isimleri "Canary Mission" gibi platformlar aracılığıyla fişleniyor ve bu kişiler ulusal güvenlik tehdidi ilan edilerek susturulmaya çalışılıyor. Perspektif bu haftaki bölümünde soykırım karşısında susturulmak istenen seslere mercek tuttu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN