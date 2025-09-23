Londra’da Filistin bayrağı göndere çekildi! Filistin’in Londra Büyükelçisi Husam Zomlot A Haber’e konuştu

Birleşik Krallık'ın Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından Londra'daki Filistin misyonu önünde Filistin bayrağı ilk kez göndere çekildi. Bayrağı göndere çeken Filistin'in Londra Büyükelçisi Husam Zomlot A Haber'e konuştu. "Artık bu işgalin sona ermesi için çalışmalıyız" dedi.

