Londra’da Filistin bayrağı göndere çekildi! Filistin’in Londra Büyükelçisi Husam Zomlot A Haber’e konuştu

Giriş: 23.09.2025 11:16
Birleşik Krallık'ın Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından Londra'daki Filistin misyonu önünde Filistin bayrağı ilk kez göndere çekildi. Bayrağı göndere çeken Filistin'in Londra Büyükelçisi Husam Zomlot A Haber'e konuştu. "Artık bu işgalin sona ermesi için çalışmalıyız" dedi.
